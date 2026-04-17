Galatasaray'da Sacha Boey için karar verildi! Fransız savunmacının takımdaki geleceği belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig'de 4. kez üst üste şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması başladı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Sacha Boey, performansını yükselterek son maçlarda sağ bekte formayı kaptı. Boey'un performansı sonrasında sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun geleceği için karar verildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Fanatik'in aktardığı Bild'in haberine göre; Galatasaray sezon sonunda Sacha Boey'un bonservisini almak istiyor.

Sarı kırmızılılar, Boey'u kadrosuna katarsa Bayern Münih'e 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

Haberin Devamı

BU SEZON KARNESİ

Bayern Münih'ten kiralık olarak katılan Fransız sağ bek Sacha Boey, Galatasaray'daki 2. döneminde 13 maçta forma giydi ve 2 gol attı.