Galatasaray'da Ryan Donk'tan Muslera yorumu! 'Uzun zamandır bekliyorduk'

Süper Lig'de Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da 3. golü atan Donk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"PROBLEMLERİ KISA SÜREDE ÇÖZMEK GEREK"

Mücadeleyi değerlendiren Donk, "Maça iyi başladık, iyi oynadık. Önceki maçta şanssızlığımız vardı ama bugün şans yanımızdaydı. Güzel oynadık ve iyi goller attık. Bu maç bitti ve sonraki maça hazırlanmamız lazım. İyi dinlenip iyi çalışmanız gerek. Problemleriniz varsa bunları kısa sürede çözmeniz gerek. Takımımızdaki yardımcı insanlar da bize çok katkı yapıyor." dedi.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Donk sözlerini, "Muslera'nın geri dönüşünü uzun zamandır bekliyorduk. Bugün 90 dakikayı tamamladı. Umarım ilerleyen zamanda beraber keyif alırız." ifadeleriyle tamamladı.