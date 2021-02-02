Galatasaray'da Ryan Donk olay oldu! Başakşehir maçında Onyekuru ve Mohammed derken...

Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir ile mücadele ettiği maçta yeni transferlerden Henry Onyekuru ilk kez 11'de başladı. Bir diğer yeni transfer Mostafa Mohamed ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı kırmızılı takım ile çıktığı iki maçta attığı gollerle dikkat çekti.

İLK 4 ŞUTUNDA 3 GOL

Sarı kırmızılı takımdaki 3. dönemini geçiren Nijeryalı yıldız, Galatasaray ile çıktığı 2 maçta ilk 4 şutunda 3 gol buldu.

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Mostafa Mohamed de ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Galatasaray tarihinin ilk Mısırlı futbolcusu olan Mohamed, özellikle hava toplarındaki gücü ile dikkat çekti.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI, İKİNCİ GOLÜ ATTI

Galatasaray'da Başakşehir maçına damga vuran isim ise Ryan Donk oldu. Onyekuru'nun attığı ilk golün asistini yapan Donk, takımının ikinci golünü attı.

Donk'un performansı taraftarlarından da tam not alırken ilk golde Donk'un Onyekuru'ya yaptığı orta için ''Yıllardır Linnes'in yapamadığı ortayı Donk yaptı'' yorumları yapıldı.

EN SON FENERBAHÇE DEPLASMANINDA YAPMIŞTI

Ryan Donk'un Süper Lig'de aynı maçta hem gol hem asist yaptığı son maç ise Fenerbahçe maçı olmuştu... Donk, Galatasaray'ın geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta da bir gol, bir asistle oynamıştı. Donk'un hafta sonu yine Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarlarının akıllarına Kadıköy'deki derbi galibiyeti geldi.

Karşılaşmaya stoper pozisyonunda başlayan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü atarken 2 de asisti bulunuyor.

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