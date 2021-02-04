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GeriFutbol Galatasaray'da Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor! Maaşı...
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor! Maaşı...

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Galatasaray'da Ryan Babel bir maçta daha forma giymesi durumunda sözleşmesi uzayacak ve 2.5 milyon euro garanti maaş kazanmaya devam edecek.

Sözleşmesinin ikinci yılında 20 maç oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzayacak olan Ryan Babel, Başakşehir karşısında bu sezonki 19. sınavına çıktı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu bir mücadelede daha forma giyerse, önümüzdeki sezonu da Galatasaray'da geçirecek ve 2.5 milyon Euro garanti maaş kazanacak.

Bu sezon resmi karşılaşmalarda 19 kez forma giyen Babel, 4 gol atarken 4 de asist yaptı. (Sabah)

 

Galatasarayda Ryan Babelin sözleşmesi uzuyor Maaşı...

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