Galatasaray'da Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor! Maaşı...

Sözleşmesinin ikinci yılında 20 maç oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzayacak olan Ryan Babel, Başakşehir karşısında bu sezonki 19. sınavına çıktı.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu bir mücadelede daha forma giyerse, önümüzdeki sezonu da Galatasaray'da geçirecek ve 2.5 milyon Euro garanti maaş kazanacak.

Bu sezon resmi karşılaşmalarda 19 kez forma giyen Babel, 4 gol atarken 4 de asist yaptı. (Sabah)

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