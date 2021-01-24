Galatasaray'da Ryan Babel'den Yeni Malatyaspor maçı sonrası itiraf! 'Şanslıyım'

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ryan Babel, maç sonunda konuştu.

Attığı gol hakkında yorum yapan Babel, "Bugün çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Ben ileri uçtaydım. Çok alan vermediler. Gol anında boşluğu buldum ve şutla kullandım. Şanslıydım da. Mutluyum." dedi.

'ŞİMDİ DAHA İYİYİM'

Ryan Babel sözlerini "Şanssız bir dönem geçirdim. Sivas maçından sonra çıkışa geçiyordum ama korona ve sırt rahatsızlığı beni geriye attı. Kötü birkaç hafta geçirdim. Şimdi daha iyiyim." ifadeleriyle tamamladı.