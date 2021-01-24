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GeriFutbol Galatasaray'da Ryan Babel'den Yeni Malatyaspor maçı sonrası itiraf! 'Şanslıyım'
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ryan Babel'den Yeni Malatyaspor maçı sonrası itiraf! 'Şanslıyım'

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Galatasaray'da Ryan Babel'den Yeni Malatyaspor maçı sonrası itiraf! 'Şanslıyım'
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından golün sahibi Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

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  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ryan Babel, maç sonunda konuştu.

Attığı gol hakkında yorum yapan Babel, "Bugün çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Ben ileri uçtaydım. Çok alan vermediler. Gol anında boşluğu buldum ve şutla kullandım. Şanslıydım da. Mutluyum." dedi.

'ŞİMDİ DAHA İYİYİM'

Ryan Babel sözlerini "Şanssız bir dönem geçirdim. Sivas maçından sonra çıkışa geçiyordum ama korona ve sırt rahatsızlığı beni geriye attı. Kötü birkaç hafta geçirdim. Şimdi daha iyiyim." ifadeleriyle tamamladı.

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