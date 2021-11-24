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Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer mesajı! MLS ve Avrupa...

#Galatasaray#Ryan Babel#Transfer
Galatasarayda Ryan Babelden transfer mesajı MLS ve Avrupa...

Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Babel, verdiği röportajda Liverpool kariyerine ve futbol geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Babel, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gideceği yer olarak çok açık ifadeler kullandı.

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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İngiliz The Guardian Gazetesi'ne bir röportaj verdi ve kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

2007 yılında Ajax'tan Liverpool'a yaklaşık 17 milyon euroya transfer olan ve 4 yıl İngiliz ekibinin formasını giyen Babel, dönemin teknik direktörü Rafael Benitez ile anlaşmazlıklar yaşadığını ve Liverpool döneminin hayal kırıklığıyla geçtiğini söyledi.

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"Bence onunla ilişkim garipti çünkü Liverpool'a ilk imza attığımda Rafa'yı, bana bir şans veren ve yardımcı olmak isteyen büyük amca olarak gördüm ancak devam eden süreçte o beni hep yalnız bıraktı ve geliştirmem gereken şeyleri nasıl başaracağımı anlatmadan yaptığım yanlış şeyler için beni yargıladı" diyen Babel, "Çok gençtim ve rehbere ihtiyacım vardı. Liverpool'da daha uzun bir kariyerim olmadığı için Rafa'yı suçlamak istemiyorum ancak rehber ve destek verme olarak daha yakın olabileceğini düşünmüştüm. O dönem Avrupa'nın dikkatle takip ettiği yeteneklerden biriydim ancak potansiyelimi tam olarak hiçbir zaman yansıtamadım. Doğru bir destek alsaydım çok daha iyi olabilirdi. O zamanlar beraber oynadığım Steven Gerrard ve Fernando Torres de bu durumun farkındaydı" şeklinde konuştu.

"ŞU ANKİ LIVERPOOL'U KISKANIYORUM"

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Liverpool'un şu anki dönemini kıskandığını belirten 34 yaşındaki Hollandalı, "Şu anki Liverpool'u çok kıskanıyorum. O takımda genç bir oyuncu olmanın inanılmaz olacağını düşünüyorum. Özellikle Jürgen Klopp gibi, oyunculardan en iyisini almaya çalışan ve aynı zamanda onlara gelişme şansı veren bir teknik direktörün altında çalışmak harika olurdu" dedi.

"MLS OLABİLİR, AVRUPA..."

Galatasaray'dan ayrılıp Amerika Ligi MLS'e transfer olabileceğinin sinyalini veren Babel, Avrupa'ya da kapılarını kapatmadı ve "MLS ilgi duyabileceğim bir lig. Avrupa'da hala forma giyebileceğim bir takım bulursam bu harika olur ve bunu kesinlikle değerlendiririm. Fulham'da harika bir hava vardı ve orada iyi ilişkiler kurdum. Bu yüzden Fulham'da yerim olsaydı kesinlikle tecrübemle takıma yardım etmek isterdim. Çok fazla iniş çıkış vardı ama Fulham tecrübemle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Ryan Babel#Transfer

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