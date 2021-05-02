Galatasaray'da Ryan Babel'den sayılmayan gol tepkisi!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Ryan Babel, geçerlilik kazanmayan üçüncü golleriyle ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılılar müsabakayı 2-0 önde götürürken Babel'in asistinde Emre Akbaba ile üçüncü golü buldu ancak gol elle oynama nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Akbaba'nın attığı gol, VAR'da incelendikten sonra Babel'in elle oynadığı gerekçe gösterilip iptal edilirken Hollandalı'dan tepki mesajı geldi.
Babel, sosyal medya hesabından, "Elle oynama, kafa sallama kısaltması (smh)" şeklinde bir paylaşım yaparak sayılmayan gol kararını tepki gösterirken sarı kırmızılı kulüpten destek mesajı geldi.
Galatasaray sosyal medya hesabında yapılan hareketli fotoğraf içeren paylaşımla Babel'in mesajına destek verildi.
İşte o pozisyon
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