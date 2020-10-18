Galatasaray'da Ryan Babel, rap albümü çıkartıyor

Galatasaray'da eleştirilen isimlerden biri olan Ryan Babel, yine ilginç açıklamalara imza attı.

Hollanda basınına konuşan deneyimli oyuncu, kalan iki sezonluk kontratını İstanbul'da tamamlamak istediğini bildirdi.

Babel, "Galatasaray ile sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var. Şu anda kariyerimi anlatan bir rap albüm için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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