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GeriFutbol Galatasaray'da Ryan Babel, rap albümü çıkartıyor
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Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ryan Babel, rap albümü çıkartıyor

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Galatasaray'da Ryan Babel, rap albümü çıkartıyor
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Sarı-kırmızılılarda eleştirilen isimlerden biri olan Ryan Babel, kariyerini anlatan bir rap albümü için çalışmalar yaptığını belirtti.

Galatasaray'da eleştirilen isimlerden biri olan Ryan Babel, yine ilginç açıklamalara imza attı.

Hollanda basınına konuşan deneyimli oyuncu, kalan iki sezonluk kontratını İstanbul'da tamamlamak istediğini bildirdi.

Babel, "Galatasaray ile sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var. Şu anda kariyerimi anlatan bir rap albüm için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasarayda Ryan Babel, rap albümü çıkartıyor

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