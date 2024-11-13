Galatasaray'da rüzgar terse döndü! Erden Timur'un ayrılığı ve istifa sesleri | Victor Osimhen transferi ve inanılmaz geri dönüş...

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Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, bu sezona da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olarak girdi. Avrupa'da da iyi bir tablo çizen sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz yaz döneminde girdiği her kaostan başarıyla çıkmayı başardı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDAN 1 GÜN ÖNCE SEÇİM

Geçen sezonun son maçında 26 Mayıs'ta Konyaspor karşısında puan veya puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da bu maçtan bir gün önce başkanlık seçimi yapılmıştı. Mevcut başkan Dursun Özbek, rakibi Süheyl Batum karşısında 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantilemişti. 2 yıl daha görev yapacak olan Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan olarak da tarihe geçmişti.

ŞAMPİYONLUKTAN 9 GÜN SONRA ERDEN TİMUR KRİZİ

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Geçtiğimiz sezon ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zafere ulaşan Galatasaray'da şampiyonluğun hemen ardından Erden Timur krizi patlak vermişti. Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili görevini yürüten Erden Timur, sarı kırmızılı camiadan kendisine yönelik iftiralar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İki sezondur sarı kırmızılı kulüpte önemli işlere imza atan Erden Timur, camia içerisinde kendisine yönelik saldırılar olduğunu ve 'artık tutunacak dalı kalmadığını' söyleyerek istifasını duyurmuştu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Erden Timur'un ayrılığını kabul etmek istemeyen Galatasaray taraftarı Dursun Özbek yönetimine tepki gösterdi. 2 senelik yönetim hakkını kazandıktan sonra oluşan bu krizde Timur'un tarafına geçen taraftarlar, yönetime hayli tepki göstermişti.

Galatasaray'ın futbol sahasında başarılar elde etmesine karşılık yönetimsel sorunların bitmemesi ve Dursun Özbek yönetiminin vaat ettiği projeleri hayata geçiremiyor olması durumu iyice karamsar hale getirmişti. Kemerburgaz tesisleri ve espor projeleri gecikirken sarı kırmızılı taraftarlar beklenen transferlerin de olmamasının faturasını Özbek'e kesiyordu.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİLER

Sezonu şampiyon tamamladıktan sonra yaşanan olaylar sebebiyle Şampiyonlar Ligi elemelerinde teselli arayan taraftar, Devler Ligi'nden de hüsranla dönmüştü. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

BU SEFER OKLARIN HEDEFİ BURUK'TU

Rövanş maçında sahasında 1-0 yenilen Galatasaray'da Okan Buruk'un tercihleri çok tartışılmıştı. Young Boys'a maçına savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Derrick Köhn dizilişini kurarak başlayan tecrübeli teknik adam, devre arasında iki değişiklik gerçekleştirmişti.

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Sol bek Köhn'ü oyundan alan Okan Buruk, bu oyuncunun yerine orta saha Berkan Kutlu'yu sahaya sürmüştü. Hakim Ziyech'i çıkarıp Barış Alper'i onun yerine kaydıran Buruk, sağ bek için o dönem yeni transfer olan Elias Jelert'i oyuna aldı. Buruk, sağ stoper başlayan Nelsson ile sol stoper oynayan Kaan'ın da yerlerini değiştirdi.

Rakibine hızlı hücumlardan pozisyonlar veren sarı kırmızılı takım 87. dakikada Alan Virginius'un golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti.

Bazı taraftarların Okan Buruk'a istifa tezahüratı yaptığı duyulurken sosyal medyada da Galatasaray taraftarı kısa süreliğine de olsa ikiye bölündü.

30 MİLYON EURO KAZANÇ

Transfer gününün sonlarına yaklaştıkça gerilen taraftarlar giden futbolcuların da yerinin dolmayacağı endişesiyle karşı karşıya kaldı. Bu yaz takımdan ayrılan futbolculardan toplamda yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağlayan sarı kırmızılı yönetim, kimsenin aklına gelmeyecek olan bir yıldızı Türkiye'ye getirdi.

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OSIMHEN TRANSFERİ HER ŞEYİ UNUTTURDU

Galatasaray, Süper Lig’de ve Avrupa’da adından söz ettirecek dev bir transfere imza attı. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan ve Napoli'yi Serie A'da zafere taşıyan Victor Osimhen, beklenmedik şekilde Galatasaray ile bir sezonluk anlaşma imzaladı. Galatasaray’ın uzun süredir içinde bulunduğu krizden çıkış yolunu açan Osimhen, sarı kırmızılı camiada adeta yeni bir başarı öyküsünün anahtarı oldu.

Yazın yaşanan tüm bu olumsuzluklar, teknik direktör Okan Buruk’a ve Başkan Dursun Özbek’e olan güvenin zedelenmesi unutulurken herkesin aklında Victor Osimhen vardı.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın sene sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçında Sarı-Kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı. Yıldız oyuncu 90 dakika sahada kaldı. Sarı kırmızılı formayla ilk maçında Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golde asist yapan Victor Osimhen, iyi bir başlangıca imza attı.

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9 MAÇTA 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Ardından çıktığı her maçta sergilediği performansla adından söz ettiren Nijeryalı yıldız, Dursun Özbek yönetiminin, Okan Buruk heyetinin ve sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Bu sezon Galatasaray forması altında 9 maça çıkan Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda toplam 645 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu 645 dakikaya 8 gol ve 4 asist sığdırarak takımını bu sezonda hem Avrupa'da hem ligde yeni bir başarı öyküsünün içerisine tekrardan soktu.