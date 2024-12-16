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Galatasaray'da rota İngiltere! 35 milyon euroluk transfer...

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#GALATASARAY#Manchester United#Lindelöf
Galatasarayda rota İngiltere 35 milyon euroluk transfer...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 13:00

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray gözünü Manchester United'ın yıldızına dikti.

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Ligde ve Avrupa’da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray’da ocak ayı için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Stoper ve kanat transferi için çalışmalarını hız katan Galatasaray'da savunma bölgesi için rota Premier Lig'e çevrildi.

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İTALYANLAR DUYURDU

Tuttomercato’nun haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ile ilgileniyor. İsveçli oyuncu, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haberde yer alan detayda Galatasaray'ın kış transfer döneminde oyuncuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

35 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

İngiliz devi ManU, 30 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017 yılında Benfica'dan 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Manchester United'da istenileni veremeyen ve yeni teknik direktör Ruben Amorim'in de kadrosunda düşünmediği Lindelöf, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 294 dakika sahada kalabildi.

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Galatasarayda rota İngiltere 35 milyon euroluk transfer...

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#GALATASARAY#Manchester United#Lindelöf

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