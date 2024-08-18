Galatasaray'da rota belli: Önce Devler Ligi, sonra transfer!

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Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezonda ilk iki maçını kazansa da takımın ortaya koyduğu futbol, bazı mevkilere takviye yapılması gerektiğini ortaya koydu.

Ancak teknik direktör Okan Buruk’un Konyaspor maçından sonra, “Transfer yapmamız için limit açmamız lazım. Şu an limit yok. Şampiyonlar Ligi de bu limiti açmanın yolu” şeklindeki sözleri, sarı kırmızılıların işinin o kadar kolay olmadığını gösteriyor.

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EN AZ 15 MiLYON EURO

Kulübün içinde bulunduğu mali koşullar, Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turunu daha da önemli hale getirdi. Galatasaray öncelikle İsviçre ekibini saf dışı bırakarak Devler Ligi gruplarına kalmak ve buradan gelecek yaklaşık 15 milyon Euro ile gereken transferleri yapıp, hem Avrupa’da hem ligde hedefine koşmak istiyor

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