Galatasaray'da Rolland Sallai derbide yok!

#Galatasaray#Sallai#Süper Lig
Galatasarayda Rolland Sallai derbide yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 22:27

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Gençlerbirliği maçının 90+4. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile oynarken, sarı-kırmızılılar müsabakada 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde Roland Sallai'nin, Zan Zuzek'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla kenara geldi.

VAR'da pozisyonu tekrar izleyen Hakem Ergün, Sallai'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarını Galatasaray 10 kişi tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

