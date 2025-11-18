Galatasaray'da Rodrygo çılgınlığı: Taraftarlar devreye girdi, mesaj bombardımanı başladı!

Haberin Devamı

Brezilya ile Senegal cumartesi akşamı hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele sonrası sahada karşı karşıya oynayan Real Madrid’in yıldızı Rodrygo ile Galatasaray’ın sol beki Jakobs, forma değiştirip ardından sosyal medyada takipleşip ortak paylaşımlar yaptı. Hatta Jakobs’un Rodrygo’ya Galatasaray’ı anlattığı iddia edildi.

"COME TO GALATASARAY" BOMBARDIMANI BAŞLADI

Bu sezon formasını kaybeden ve sonradan oyuna girmeye başlayan 24 yaşındaki oyuncunun Real’den ayrılma ihtimalinin doğmasıyla birlikte, Sarı-Kırmızılı taraftarlar genç futbolcunun sosyal medya hesaplarına “Come to Galatasaray” mesajları yağdırmaya başladı.

‘EN İYİSİ ONLAR’ DEMİŞTİ

Piyasa değeri 80 milyon Euro olan Rodrygo, 2022’de ESPN’ye verdiği röportajda bugüne kadar kendisini en fazla etkileyen rakip takım taraftarının Galatasaray'da olduğunu ifade etmişti.

"Galatasaray taraftarı en iyisi" diyerek sözlerine başlayan Brezilyalı futbolcu, "Isınmak için sahaya çıktığımızda neredeyse sağır olacaktım. Oradaki ses ve atmosfer müthişti" ifadelerini kullanmıştı.

2,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2019 yazında 45 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan ve güncel piyasa değeri 80 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun Eflatun-beyazlı kulüple 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bugüne dek 283 maça çıkan Rodrygo, 68 gol atıp 53 de asist üreterek toplamda 121 gole doğrudan katkı sağladı.