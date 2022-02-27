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Galatasaray'da Rizespor galibiyetinin mimarı Patrick van Aanholt kariyerinde ilki yaşadı

#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Rizespor
Galatasarayda Rizespor galibiyetinin mimarı Patrick van Aanholt kariyerinde ilki yaşadı

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol birden atarak galibiyetin en büyük mimarı olan Patrick van Aanholt, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, skora katkı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

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Skora katkı yaptığı için mutlu olduğunu kaydeden Patrick van Aanholt, "3 puan benim için daha önemliydi ama skora katkı yapabilmek benim için mutluluk verici. İkinci golüm, birinci golümden daha güzeldi." diye konuştu.

SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLLER

Galatasaray’ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce Randers maçında da gol atmıştı.

İlk olarak mücadelenin 40. dakikasında sahneye çıkan Hollandalı futbolcu, Berkan’dan aldığı pastan sonra ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın 87. dakikasında yine rakip fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, takımının 3. golünü atmış oldu.

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Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Patrick van Aanholt daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Randers maçında da 1 gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan deneyimli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

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#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Rizespor

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