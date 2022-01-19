Galatasaray'da Rico’nun alternatifi Adana Demirli Muric

Haberin Devamı

Yabancı kaleci arayan Galatasaray, PSG’de forma giyen Sergio Rico’nun transferi için çalışmalarını yoğunlaştırırken, İngiliz basını, sarı kırmızılıların Adana Demirspor’da forma giyen Arijanet Muric’in peşine düştüğünü yazdı.

M.CiTY’DEN KiRALANDI

23 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Muric, 2018’den bu yana Manchester City’nin kadrosunda bulunuyor. City’nin o günden bu yana NAC Breda, Nottingham Forest, Girona ve Willem II’ye kiraladığı Muric, bu sezon da Adana Demirspor’a geldi. Diğer taraftan teknik direktör Domenec Torrent’in, Mallorca’ya ‘Evet’ diyen vatandaşı Sergio Rico’yu ikna etmek için devreye girdiği belirtildi.

LUYiNDAMA, ANTWERP’TE

Galatasaray, defans oyuncusu Luyindama’yı sezon sonuna dek Belçika ekibi Antwerp’e kiraladı.