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Galatasaray'da Rico’nun alternatifi Adana Demirli Muric

#Transfer#Galatasaray#Arijanet Muric

İngiliz basını, yabancı kaleci arayan Galatasaray için önemli bir transfer iddiasında bulundu. PSG’nin İspanyol kalecisinin transferi için çabalarını yoğunlaştıran ve oyuncuyu ikna etmesi için Torrent’i de devreye sokan sarı kırmızılı yönetim, Adana Demirspor’da başarılı bir grafik çizen Arijanet Muric’i de alternatif isim olarak listeye aldı.

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Yabancı kaleci arayan Galatasaray, PSG’de forma giyen Sergio Rico’nun transferi için çalışmalarını yoğunlaştırırken, İngiliz basını, sarı kırmızılıların Adana Demirspor’da forma giyen Arijanet Muric’in peşine düştüğünü yazdı.

M.CiTY’DEN KiRALANDI

23 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Muric, 2018’den bu yana Manchester City’nin kadrosunda bulunuyor. City’nin o günden bu yana NAC Breda, Nottingham Forest, Girona ve Willem II’ye kiraladığı Muric, bu sezon da Adana Demirspor’a geldi. Diğer taraftan teknik direktör Domenec Torrent’in, Mallorca’ya ‘Evet’ diyen vatandaşı Sergio Rico’yu ikna etmek için devreye girdiği belirtildi.

LUYiNDAMA, ANTWERP’TE

Galatasaray, defans oyuncusu Luyindama’yı sezon sonuna dek Belçika ekibi Antwerp’e kiraladı.

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#Transfer#Galatasaray#Arijanet Muric

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