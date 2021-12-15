Galatasaray'da Rezan Epözdemir’e Burak Elmas freni: "Ben konuşacağım"

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G.Saray’da Muslera’nın sakatlık yaşadığı pozisyon öncesi Diagne’ye yapılan penaltıyı hakem Ümit Öztürk’ün pas geçmesi büyük tepkiye neden oldu.

Camia ve taraftarlar yönetimin suskunluğunu bozmasını isterken daha önce TFF, MHK, PFDK ve hakem hataları ile etkili şeklide belgelerle çıkışlara imza atan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in, 6 haftadır bir tepki açıklaması yapmak istediği ortaya çıktı.

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2 ay önceki çıkışı ile taraftarın, camianın desteğini alan ancak son haftalarda pasifize edilip geri planda kalan Epözdemir’e başkan Elmas’ın konuşmaması adına ricada bulunduğu öğrenildi.

Elmas’ın süreci kendisinin yürütmek istediği ve bugünkü divanda konuşacağını belirttiği öğrenildi.