Galatasaray'da rekorların maçı! 1960'tan sonra ilk...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

- Son 3 maçta geri düşmesine rağmen yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu.

Son olarak Sivasspor maçında 1-0 geri düşen Galatasaray, eksik olmasına rağmen geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.

- Deplasmanda kazanma serisini 15 maça çıkardı

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Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçını kazandı.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 6. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 15 maçlık seri yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.

- 1960'dan sonra ilk

2024 senesinde Süper Lig'de oynadığı 16 deplasman maçının 15'ini kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde 1960'ın (16G) ardından en fazla dış saha galibiyeti aldığı takvim yılını geçiriyor.

- Son 17 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

- İki maç sonra galip geldi

Galatasaray, 2 maçlık kazanamama serisini Sivasspor maçıyla sonlandırdı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşması öncesindeki 2 resmi maçından beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, beraberlik serisini bitirdi.

- Süper Lig'de puan rekoruna ortak oldu

Bu sezon Süper Lig'de 38 puan toplayan (12G 2B), lig tarihinde 14'üncü maçlar itibarıyla ulaşılan en yüksek puanı tekrarladı.

38 | Galatasaray (2024/25)

38 | Fenerbahçe (2005/06)

38 | Trabzonspor (1995/96)

38 | Fenerbahçe (1959)

Gözden Kaçmasın Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması Haberi görüntüle

- Osimhen 10 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 10'a yükseltti.

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Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 10 resmi maçın 7'sinde fileleri havalandırdı.

Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Osimhen, 7. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki santrfor, toplamda 10 gole imza attı.

- Barış Alper üst üste ikinci maçta gol attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin en golcü oyuncularından olan Barış Alper, 14. haftadaki Eyüpspor maçının ardından Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Ligde 6 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı.

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Maçın uzatma bölümünde Rey Manaj'ın sert müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Barış Alper, sahayı sedyeyle terk etti.

- Yunus Akgün, ligdeki gol orucunu bozdu

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en etkili oyuncularından olan Yunus Akgün, Süper Lig'de 5 maç sonra gol attı.

Sivasspor mücadelesine kadar Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere 6 kez tabelayı değiştiren Yunus, Sivasspor karşısında takımının ilk golü kaydetti.

Ligde son olarak 8. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 maçlık gol hasretini sonlandırdı. Yunus, Süper Lig'de 3, toplamda da 7 gole ulaştı.