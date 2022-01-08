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Galatasaray'da rekor eksik, stopere genç isim! Giresunspor maçında öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Giresun
Galatasarayda rekor eksik, stopere genç isim Giresunspor maçında öne çıkan iddaa tercihi...

Sakatlar, cezalı oyuncular ve Covid-19 derken tam 12 isminden faydalanamayacak olan Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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GALATASARAY

6 maç üst üste kazanamadıktan sonra Antalyaspor'u 2-0 yenip morallenen Galatasaray, 2021'in son maçında Denizlispor'a penaltılarla kaybedip Türkiye Kupası'na erken veda etmek zorunda kalmıştı.

Sarı-kırmızılılar için işler arada da iyi gitmedi ve Giresunspor maçı öncesi takımda tam 12 isim çeşitli sebeplerle yer alamayacak!

Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli, ülkelerinin (Mısır & Cezayir) milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için kadroda yok. Arda Turan, Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne sakat; Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı. Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı ve Patrick van Aanholt koronavirüs karantinasında.

Bu kadar eksik sonrası TD Fatih Terim, Victor Nelsson'un yanında stoperde Işık Kaan Arslan ile maça başlayacak.

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Sol bekte Ömer Bayram, hücum merkezinde Halil Dervişoğlu, sol kanatta Ryan Babel izleyeceğiz.

GİRESUNSPOR

Son 5 resmi maçının 4'ünü kaybeden, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a kaybedip havlu atan Giresunspor'da ise Souleymane Doukara (Moritanya) ve Hamidou Traore (Mali) milli takımda.

As stoper Mamadou Diarra cezalı, Emre Taşdemir ve Erol Can Akdağ sakat.

TD Hakan Keleş'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Okan Kocuk, Galatasaray'dan kiralık ve Muslera'nın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle bu maç sonrasında takımdan ayrılıp sarı-kırmızılı ekibe geri dönebilir.

Doukara'nın yokluğunda Joseph Champness ve Fousseni Diabate hücumda öne çıkabilir.

Savunmada Zeki Yavru ve orta alanda Flavio sezon başından bu yana kadroda en çok ilk 11 başlayan isimler...

Galatasarayda rekor eksik, stopere genç isim Giresunspor maçında öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 9 maçının 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Giresunspor'un ligdeki son 5 maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Galatasaray ile Giresunspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,55 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,64'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,69 iken Misli.com'da 1,78!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%49'luk kesim birçok önemli eksiğine rağmen iç sahada sarı-kırmızılı ekipten galibiyet bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Galatasarayda rekor eksik, stopere genç isim Giresunspor maçında öne çıkan iddaa tercihi...

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