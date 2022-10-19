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Galatasaray'da Rashica'dan maç sonu galibiyet yorumu: 'Daha fazla atabilirdik'

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#Galatasaray#Rashica#Türkiye Kupası
Galatasarayda Rashicadan maç sonu galibiyet yorumu: Daha fazla atabilirdik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 23:44

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 mağlup eden Galatasaray'da Milot Rashica, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Rashica, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Çok farklı kazanmak da güzel oldu. Birçok fırastı gole çevirdik. Daha çok gol atabilirdik. Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı" dedi.

EN ÖNEMLİSİ TAKIMIN KAZANMASI

Rashica sözlerini, "İlk 11'de başlamaktan ve daha fazla dakika almaktan mutluyum. Gol attığım için de mutluyum. En önemlisi takımın kazanması." ifadeleriyle tamamladı.

ROSS: ÇOK MUTLUYUM

Mathias Ross Jensen ise "Gerçekten çok mutluyum. Büyük bir taraftar desteği vardı. Takım olarak büyük efor sarf ettik ve iyi bir maç çıkardık. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynayınca forma için mücadele etmek gerekiyor. Bugünkü maçtan çok mutluyum. Artık geleceğe bakacağız." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Rashica#Türkiye Kupası

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