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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Randers mesaisi başladı

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Galatasaray'da Randers mesaisi başladı

Galatasaray Futbol Takımı, 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında dün akşam Atakaş Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Randers müsabakası öncesinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Hatayspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular salonda ve sahada yenilenme hareketleriyle günü noktaladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirilen idman, koşuyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Randers karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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