Galatasaray'da Rafael Leao ve Deniz Gül, ilk kez forma giydi!

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 3-2’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Portekizli futbolcu Rafael Leao ile milli futbolcu Deniz Gül, ilk kez görev aldı.

Müsabakada yedek bekleyen Leao, 67. dakikada Aleksey Batrakov’un yerine oyuna girdi. Deniz ise 83. dakikada Leroy Sane’nin yerine dahil oldu.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ YENİ TRANSFERLERDEN

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.

Aslan’ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül de taraftarların isteği kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.

Rafael Leao ayrıca 78. dakikada bir pozisyonda yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.