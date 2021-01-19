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GeriFutbol Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! 'Transfer hayalini kuruyoruz'
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! 'Transfer hayalini kuruyoruz'

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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan ve Mustafa Cengiz'in Güney Amerika'dan teklifler geliyor dediği Radamel Falcao için ülkesi Kolombiya'dan transfer açıklaması yapıldı.

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle uzun bir süredir formasından uzak kalan ve takımdaki geleceği tartışılan Radamel Falcao için sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

Kolombiya'nın ünlü takımlarından Millonarios'in Yönetim Kurulu başkanı Gustavo Serpa, tecrübeli futbolcuyu transfer etmenin hayalini kurduklarını söyledi.

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''HER GÜN FALCAO HAYALİNİ KURUYORUM''

Serpa, ''Her gün Falcao'yu Millonarios'a getirme hayalini kuruyorum. Onunla sadece bir kez konuştum. Transferin gerçekleşme ihtimali sadece ona bağlı. Guarin ve Uribe gibi isimlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Millonarios her zaman büyük hayaller kurar.'' diye konuştu.

Galatasarayda Radamel Falcaoya sürpriz talip Transfer hayalini kuruyoruz

''TEKLİFLER GELİYOR, KABUL ETMİYOR''

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında ''Falcao'ya ülkesinden, Güney Amerika'dan ve Arap takımlarından teklifler geliyor ama kendisi kabul etmiyor. İki taraf için yararına bir durum olursa oturur konuşuruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray forması ile sadece 8 maça çıkabilen 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol atmıştı.

Galatasarayda Radamel Falcaoya sürpriz talip Transfer hayalini kuruyoruz

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