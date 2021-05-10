Galatasaray'da Radamel Falcao'nun mimarından olay seçim anketi! Kazanan...

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı olan ve birçok ünlü ismin evini dizayn eden iç mimar Şafak Çak, Instagram hesabından Galatasaray'daki başkanlık seçimiyle ilgili bir anket düzenledi.

Türk iç mimar tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gösterilen oylamada kıyasıya rekabet yaşanırken kazanan taraf Metin Öztürk oldu. Oylamayı kazanan Metin Öztürk, diğer aday Burak Elmas'a %62'ye %38'lik bir üstünlük sağlayarak ipi göğüsledi.

22-29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yönetim kurulu kararıyla ertelenen olağan seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi de yarışacak.