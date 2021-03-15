Galatasaray'da Radamel Falcao'nun her golü altın gibi

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sakatlığı nedeniyle bu sezon Süper Lig’de 18 maçta forma giyemeyen ve Galatasaray’ın en çok eleştirilen futbolcularının başında gelen Radamel Falcao’nun sahalara dönüşü muhteşem oldu. Geçen hafta 2-2 biten Sivasspor maçında sarı kırmızılı takımın 2 golünü de atan Kolombiyalı futbolcu, önceki gün 3-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da perdeyi açan isim oldu. Sadece 12 lig maçında oynamasına rağmen fileleri 8 kez havalandıran Falcao, golleriyle Galatasaray’a direkt 7 puan kazandırırken, 13 puana katkıda bulundu.

İlk haftada 2 gol, 1 asist üretti

Sezonun ilk haftasında 3-1 kazanılan Gaziantep maçında 2 gol, 1 asist yaparak 3 puanı getiren Falcao, 2. haftadaki 2-0’lık Başakşehir karşılaşmasında 1 gol kaydetti. 5. haftada 2-1 kaybedilen Alanya maçında takımın tek golünü atan Kolombiyalı, 6. haftada 2-1 galip gelinen BB Erzurum mücadelesinde 1 gol, 1 asistle 3 puan kazandırdı. 29. haftada 2-2’lik Sivas maçında 1 puan getiren golleri atan Falcao, son Kayseri maçında da ilk golü kaydetti.

Gol/dakika oranı en yüksek futbolcu

Galatasaray, Radamel Falcao’nun Süper Lig’de gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 13 puan toplarken, Futbol Federasyonu’ndan 12 milyon 200 bin TL başarı primi almaya hak kazandı. Falcao ayrıca OPTA verilerine göre 2020-21 sezonunda Süper Lig’de en az 10 maça çıkan oyuncular arasında dakika/gol oranı en iyi isim oldu. Forma giydiği 8 maçta toplam 650 dakika sahada kalıp 8 gol atan 35 yaşındaki futbolcu, ortalama 81.3 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...