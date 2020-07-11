Galatasaray'da Radamel Falcao yine yok!

Galatasaray'da gözler cumartesi günkü Ankaragücü deplasmanına çevrildi.Eksikler nedeniyle ideal 11'i bir türlü kuramayan Galatasaray'da, geri dönüşü dört gözle beklenen Radamel Falcao'nun yokluğu can sıkıyor.

Kolombiyalı golcü, cuma günkü antrenmana da katılmadı. Falcao'nun yerine, Alanya maçında attığı gole rağmen performansı vasatın altında kalan Adem Büyük görev yapacak. Trabzon karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Feghouli, bu maçta da forma giyemeyecek.

LEMINA İÇİN SON KARAR...

Muslera sezonu kapatmıştı, Lemina'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun Başkent'e gidip gitmeyeceğine yapılacak son doktor kontrolleri sonrası karar verilecek.

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