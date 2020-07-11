MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Radamel Falcao yine yok!
GeriFutbol Galatasaray'da Radamel Falcao yine yok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.07.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao yine yok!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Radamel Falcao yine yok!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da sakatlıklar can sıkarken geri dönüşü beklenen Radamel Falcao'nun Ankaragücü maçını da kaçırması bekleniyor.

Galatasaray'da gözler cumartesi günkü Ankaragücü deplasmanına çevrildi.Eksikler nedeniyle ideal 11'i bir türlü kuramayan Galatasaray'da, geri dönüşü dört gözle beklenen Radamel Falcao'nun yokluğu can sıkıyor.

Kolombiyalı golcü, cuma günkü antrenmana da katılmadı. Falcao'nun yerine, Alanya maçında attığı gole rağmen performansı vasatın altında kalan Adem Büyük görev yapacak. Trabzon karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Feghouli, bu maçta da forma giyemeyecek.

LEMINA İÇİN SON KARAR...

Muslera sezonu kapatmıştı, Lemina'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun Başkent'e gidip gitmeyeceğine yapılacak son doktor kontrolleri sonrası karar verilecek.

Galatasarayda Radamel Falcao yine yok

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle