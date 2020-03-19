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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un keyfi yerinde

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Galatasaray'da Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un keyfi yerinde
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Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron, evlerinin bahçesinden fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok.

Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.


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