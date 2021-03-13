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GeriFutbol Galatasaray'da Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı! Kayserispor maçında...
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 20:15 |  Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı! Kayserispor maçında...

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Galatasaray'da Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı! Kayserispor maçında...

Galatasaray'ın Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaştığı maçta takımının ilk golünü atan Radamel Falcao, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Radamel Falcao, geri dönüşünün ardından gollerine devam ediyor.

Sivasspor maçında sahaya 11 çıkan ve 2 kez ağları havalandıran Radamel Falcao, Kayserispor mücadelesini de boş geçmedi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında sol kanattan topla buluşan Saracchi'nin ceza alanına gönderdiği topa Falcao dokundu ve topu ağlara gönderdi.

39 MAÇTA 19 GOL

Sarı-kırmızılıların üst üste 3 golünde imzası olan Falcao, Galatasaray'da forma giydiği 39 maçta 19 gole ulaşmış oldu.

Kolombiyalının golünün ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı ve yıldız futbolcuya övgüler yağdı.

FALCAO İÇİN YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

Galatasarayda Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı Kayserispor maçında...

Galatasarayda Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı Kayserispor maçında...

Galatasarayda Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı Kayserispor maçında...

Galatasarayda Radamel Falcao golü attı, sosyal medya yıkıldı Kayserispor maçında...

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