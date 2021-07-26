MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da PSV Eindhoven mesaisi
GeriFutbol Galatasaray'da PSV Eindhoven mesaisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da PSV Eindhoven mesaisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da PSV Eindhoven mesaisi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi