Galatasaray'da peş peşe rekorlar kıran Okan Buruk'a zam!

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Galatasaray’a 23. şampiyonluğu yaşatıp 2023-24 sezonuna da muhteşem bir giriş yapan teknik direktör Okan Buruk’un kırdığı rekorların ardı arkası kesilmiyor. Buruk, 8 maçta topladığı 22 puanla Galatasaray’la lige en iyi başlangıç yapan iki Türk teknik adamdan biri oldu. Sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 55 resmi maçta 43 galibiyet, 7 beraberlik alan Buruk sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde maç başı 2.47 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

1+1 YILLIK OLAN SÖZLEŞMESİ 31 MAYIS 2024’TE SONA ERECEK

SARI kırmızılı yönetim, son resmi 48 maçta 40 galibiyet alan ve takımı başarıdan başarıya koşturan teknik adamın 31 Mayıs 2024’te sona eren sözleşmesinde iyileştirmeye gitti. Geçen yaz Galatasaray’la 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Buruk’un bu sezon kullandığı opsiyon için yıllık ücreti 23 milyon TL idi. Yönetim büyük oranda zam yaparak başarılı teknik adama bu sezon toplam 35 milyon TL garanti para verme kararı aldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Lig ve kupa bonusları da verilecek.

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DURSUN ÖZBEK, MUKAVELE SÜRESİNİ ÖZELLİKLE 1 YILLA SINIRLANDIRDI

Böylesine başarılı gitmesine karşın Okan Buruk’la uzun vadeli yeni sözleşme imzalanmamış olmasının nedeni ise başkan Dursun Özbek yönetiminin görev süresinin Mayıs 2024’te bitecek olması. Galatasaray Kulübü mayıs ayında seçimli olağan genel kurula gidecek. Özbek, aday olmaması veya yeniden seçilmemesi gibi bir durumda yeni gelecek yönetimin de önünü açma adına Buruk’la uzun süreli sözleşme imzalamadı. Dursun Özbek devam ederse Buruk’un sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

iŞTE BURUK’UN REKORLARI

- Bir sezonda iç sahadaki oynadığı üç derbiyi de kazanan iki Türk teknik direktörden biri. (Diğeri Fatih Terim).

- Avrupa kupalarında üst üste dört galibiyet elde eden ilk Türk Galatasaray teknik direktörü. -

- Galatasaray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede (39 maç) ulaşan teknik direktör.

- Süper Lig tarihinde oyuncu (7) ve teknik direktör (2) olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim.

- 22 puan ile bir Süper Lig sezonunun ilk sekiz maçında en fazla puan toplayan yerli Galatasaray teknik direktörü. (Diğeri Mustafa Denizli)

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- Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak lig şampiyonluğu yaşayan iki isimden biri (Diğeri Hamza Hamzaoğlu)

- Süper Lig’de iki farklı takımı şampiyon yapma unvanına en genç yaşta ulaşan teknik direktör (49).

- Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı iki farklı takımla mağlup eden beşinci teknik direktör.