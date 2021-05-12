Galatasaray'da penaltı krizi! Önce Mohamed, sonra Donk ve Ömer Bayram...

Galatasaray'da Denizli’de kazanılan 3. penaltının hakem Abdülkadir Bitigen’in tekrar edilme si kararı sonrası saha içinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İlkini kaçıran Mohamed atışı tekrar kullanmak isterken Donk topu eline aldı. Sarı kırmızılı futbolcular arasında bir süre atışı kim kullanacak tartışması yaşanırken topu eline alan Ömer Bayram kenara baktıktan sonra Mohamed’e teslim etti. Mısırlı futbolcu bu kez hata yapmadı.

BU SEZON İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla penaltı golü bulan takım olan Galatasaray (15), ilk kez Denizlispor maçında penaltı kaçırdı. Sarı kırmızılılarda beyaz noktada topun başına geçiren Emre Akbaba son 3 atışında 2 kez ağları bulamadı.

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