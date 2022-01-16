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Galatasaray'da penaltı kaçıran Patrick van Aanholt özür diledi

#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Hatayspor
Galatasarayda penaltı kaçıran Patrick van Aanholt özür diledi

Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray'da penaltı atışından yararlanamayan Patrick van Aanholt, maçın ardından yaptığı açıklamada özür diledi.

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Hollandalı sol bek, Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Hatayspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Maçı değerlendiren Patrick van Aanholt, "Puan kayıplarının genel nedeni ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bugün takım olarak yeni bir başlangıç yaptık. Yeni bir hocamız ve yeni bir sistemimiz var. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Öne geçtik. Sanırım penaltıyı kaçırmam oyunun kilit noktası oldu. Oyunu değiştiren şey, bu penaltıyı kaçırmam oldu. O yüzden herkesten özür diliyorum. Kerem’in güzel bir frikik golü geldi. İlk yarı fena değildik. İkinci yarıda hocamız sistemi değiştirdi. Taylan’ın kırmızı kart görmesinden sonra işler bizim için bir hayli değişti. Kaçırdığım penaltı için tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum.” diye konuştu.

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“ŞANS BİZDEN YANA DEĞİL”

Kasımpaşa maçına iyi hazırlanacaklarını belirten Aanholt, "Biz Galatasaray'ız, Takım arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyoruz. Büyük bir takımız ancak şu anda şans bizden yana değil. Şansın dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir fırsat yakalamıştık ama olmadı. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyoruz ve oradan üç puan çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"AYNI GOLLERİ YİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Kılınç ise "Kırılma anı penaltıyı kaçırmamız oldu. Skoru koruyamadık. Sezon başından beri yediğimiz gollerin hepsi hemen hemen aynı. Buna önlem almaya çalışıyoruz ama her seferinde aynı şekilde gol yiyoruz." dedi. 

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#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Hatayspor

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