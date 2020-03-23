Galatasaray'da paniğe yol açan dörtlü toplantı! Corona virüsü (Koronavirüs)...
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü (Koronavirüs), Galatasaraylı teknik heyet ve idarecilere de sıçradı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in de yer aldığı bir toplantı gerçekleşmişti. Bu durum sarı kırmızılı camiada paniğe neden oldu.
Ali Naci Küçük / Spor Arena Detay
Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de testi pozitif çıkınca gözler kulübün diğer isimlerine çevrildi.
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıkarken geçen hafta Beşiktaş derbisi sonrası başkan Mustafa Cengiz'in yöneticilerden Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'le yaptığı toplantı akıllara geldi.
Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay yarın koronavirüs testine yarın girecekler.
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