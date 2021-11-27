Galatasaray'da özlenen Muslera sahne aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Şimdi de Nu paniği Koronada yeni varyant endişe yarattıŞimdi de Nu paniği! Koronada yeni varyant endişe yarattı#Koronavirüs
A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-offtaki rakibi Portekiz oldu Maçın tarihi ve finalde...A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi Portekiz oldu! Maçın tarihi ve finalde...#Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Sevgili öğretmenimizi kaybettikSevgili öğretmenimizi kaybettik#Muharrem Poyrazoğlu
Fatmagül Savcı kalpleri fethetti Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdıFatmagül Savcı kalpleri fethetti! Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdı#Emrah Yılmaz
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Aşı karşıtına vekil isyanıAşı karşıtına vekil isyanı#İffet Polat
Yükseköğretimi pandemi vurdu Uluslararası muamma...Yükseköğretimi pandemi vurdu! Uluslararası muamma...#Yükseköğretim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan kur açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması#Fuat Oktay
Ünlü şarkıcının babası kalp krizi geçirdi Durumu kritik... Ünlü şarkıcının babası kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...#Murat Dalkılıç
Flaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sokak ortasında kan donduran vahşet Defalarca bıçakladıSokak ortasında kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı#Bıçaklı Saldırı
Cristiano Ronaldonun Türkiye gerçeği Volkan Demirelin o sözleri akıllara geldiCristiano Ronaldo'nun Türkiye gerçeği! Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi#Cristiano Ronaldo
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da özlenen Muslera sahne aldı

#Galatasaray#Muslera#Marsilya
Galatasarayda özlenen Muslera sahne aldı

Eleştirilerin hedefindeki Uruguaylı, Marsilya önünde devleşti. Galatasaray, Marsilya karşısında bir kazanç da kalesinde etti. Bu sezon yediği hatalı goller ve düşük performansıyla eleştirilen Fernando Muslera, Fransız ekibi karşısında sergilediği oyunla kalesinde adeta devleşti.

Haberin Devamı

Marsilya önünde önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermeyen Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla sarı kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

8 KURTARIŞLA FRANSIZLARA ADETA DUVAR ÖRDÜ

Fransız ekibi karşısında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Avrupa Ligi’nde bu sezon kalesine gelen 18 şutun 17’sini kurtaran tecrübeli eldivenin bu performansı sonrası UEFA da sosyal medya hesabından #MusleratheWall (Muslera Duvarı) etiketi ile Muslera’nın fotoğrafını paylaştı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligine 4. torbadan girip lider olan tek takımGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 4. torbadan girip lider olan tek takımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Muslera#Marsilya

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk