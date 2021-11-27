Galatasaray'da özlenen Muslera sahne aldı

Haberin Devamı

Marsilya önünde önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermeyen Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla sarı kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

8 KURTARIŞLA FRANSIZLARA ADETA DUVAR ÖRDÜ

Fransız ekibi karşısında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Avrupa Ligi’nde bu sezon kalesine gelen 18 şutun 17’sini kurtaran tecrübeli eldivenin bu performansı sonrası UEFA da sosyal medya hesabından #MusleratheWall (Muslera Duvarı) etiketi ile Muslera’nın fotoğrafını paylaştı.