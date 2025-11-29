×
Galatasaray'da Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için özel istek!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 09:26

Galatasaray'da Osimhen için sağlık ekibi yoğun bir mesai harcıyor. Yıldız oyuncu için “Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?” sorusu sürerken, Nijeryalı yıldızdan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'da Osimhen’in tedavisi devam ediyor. Sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Herkesin aklında ise aynı soru var: “Osimhen derbiye yetişecek mi?” İlk olarak Başkan Dursun Özbek bu soruya “Evet” cevabını verirken, dün de golcü oyuncudan sürpriz bir hamle geldi.

TEK ODAK FENERBAHÇE DERBİSİ

26 yaşındaki santrfor, Union SG maçına yetişmeyi denese de ağrıları geçmediği için kadroya alınmadı. Galatasaray onun yokluğunda işin hücum tarafında oldukça zorlandı. Osimhen dışında da çok sayıda eksiği olan Sarı-Kırmızılılar şimdi rotayı tamamen Fenerbahçe derbisine çevirmiş durumda. 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev maç, Galatasaray cephesinde yeniden çıkış noktası olarak görülüyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün gündemi değerlendirirken bu soruya cevap verdi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, başta Osimhen olmak üzere eksiklerin derbide sahada olacağını, en azından böyle konuştuklarını dile getirdi. Bu sözler sonrası gözler yeniden Kemerburgaz’a çevrildi. Takım 1 günlük aranın ardından tekrar Metin Oktay Tesisleri’nde toplanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

'NE OLURSA OLSUN...'

Osimhen’in teknik direktör Okan Buruk’un yanına giderek, “Bu derbi bizim için çok önemli. Ne olursa olsun sahada olmak istiyorum” dediği öğrenildi. Buruk ve kurmayları, Nijeryalı oyuncunun bu tavrından çok memnun. Ancak Osimhen’in iğneyle mi oynatılacağı ya da riske edilip edilmeyeceği konusunda bir toplantı yapılacağı belirtiliyor. Özellikle bugünkü antrenman, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili daha net bir veri sağlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Osimhen#Fenerbahçe

