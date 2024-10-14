Galatasaray'da Osimhen ve Rafa Silva itirafı: Reddettik

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, NTV Spor'un Youtube kanalında canlı yayında sarı kırmızılılara dair açıklamalar yaptı.

İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

FLORYA VE KEMERBURGAZ PROJELERİ

"Galatasaray'ın geleceği parlak, Florya olsa da olmasa da... Sadece bir an önce finansal bağımsızlığı kazanması anlamında Florya projesi çok önemli. Galatasaray'ın orada yaklaşık 62 dönümlük arazisi var. Adnan Polat başkanımız burada komisyonun başkanlığını yapıyor. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödeyip finansal bağımsızlığını kazanması önemli. Zaten çok vakit var. Projenin devreye alınması, geriye dönüşmesi en az birkaç yıl içinde mümkün. Kemerburgaz'da 14.500 metrekarelik bir tesis yapılıyor. Florya'da mevcut tesislerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşaatla ilgili çok az detay kaldı. Burada sayın Okan Buruk'un da fikirleri doğrultusunda çok uzatma olmadan, Galatasaray artık Kemerburgaz'da çalışmalara başlayacaktır."

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SPONSORLUK ANLAŞMASI

"14 milyon Euro, 2 yıllık sadece sırt sponsorluğuyla ilgili değildi. Basketbol ve diğer branşları da kapsayan bir paketti. Burada yıllık 7 milyon Euro sadece futbol takımı sırt sponsorluğu için değildi. TFF'den sponsorluğu onaylamanız gerekiyor. Bir anlaşma yaptık ve mahsurları ortaya çıkınca süratle askıya alındı. Sonrasında sözleşme feshedildi."

KARABORSA İDDİALARI

"Karaborsa olayı yargıda olan bir süreç. Orada tüm detaylar ortaya çıkacaktır. Eğer Galatasaray'a bir zararı varsa tek kuruşuna kadar başkanımız takipçisi olacaktır."

JELERT'İN ELEŞTİRİLMESİ HAKKINDA

"Jelert'in oynamamasıyla ilgili eleştiriler olabilir ama biz ona inanıyoruz. Son derece iyi bir oyuncu. Adaptasyonu sonrası bu takımın önemli bir oyuncusu olacağına şüphemiz yok. Bugün Icardi'yi bile eleştirmeye çalışıyor bazı kesimler. Eleştiriler insanlara pozitif yansımalı. Herkes haklı ve doğru eleştirileri takip edip buradan çıkarımda bulunuyor. Yeter ki bunlar hakaret boyutuna inmesin."

"ICARDI, OKAN BURUK'TAN ÖNDE DEĞİL"

"Ben Icardi'nin Okan Buruk'tan önde olduğunu düşünmüyorum. İlişkilerini yakından görüyorum. Icardi, Okan Buruk'a büyük saygı duyuyor. Bu tepkiler doğaldır. Hocamız 2 yıldır takımı iyi idare ediyor."

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OSIMHEN VE TRANSFERLER

"Osimhen transferinde bilmediğiniz bir detay yok. Bu süreç isteğimiz dışında maalesef basına yansıdı. İşin bu kısmında transfer sürecini yeterince doğru yürütebildiğimizi düşünmüyorum. Osimhen gerçek bir fırsat transferi. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi. Biz havaalanına gittik Napoli'ye. Saat 11'e yaklaştıkça stres ve baskı arttı. Biz o akşam o uçağı kaldırmak zorundaydık. 11'de kapanan havaalanından 1:30 gibi kalktık."

"JAKOBS TRANSFERİ PLANLIYDI

Jakobs transferi son anda ortaya çıkan transferlerden biri değildi. O transfer hedeflerimiz arasında vardı. Bazı transferlerin biraz daha geç yapılması, sonradan ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Köhn'ün transferiyle yer açılınca Jakobs transferini tamamladık.

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CENK ERGÜN'ÜN İSTİFASI

"Biz göreve geldiğimizde Galatasaray'da 19 yabancı oyuncu vardı. Transferde sürecin biraz uzamasının altında da bu planlamalar yatıyor. Sezon başından beri bize transfer sürecinde çok eleştiriler yapıldı. Bunun dışına çıkıp yapılanlar da oldu. Cenk'in istifası sürpriz oldu. O da burada en çok tepki görenlerden biriydi. Bu bir başarısızlığı kabul edip gidilmesiyle alakalı bir istifa değil. Cenk Ergün, ailesine kadar uzanan baskılardan dolayı tepki olarak istifa etti."

KADIKÖY GALİBİYETİ

"Young Boys sonrası iyi bir seri yakaladık. Kadıköy'e oyuncularımıza destek verebilmek adına gittik. Derbiyle ilgili akılda kalan en önemli problem bizim seyircilerimizin stada giriş şekliydi. 2500 kişi aynı anda orada kapı da açılmayınca sıkışıklık yaşadılar. Çok yakın arkadaşlarımız parmaklıklara sıkıştılar. O maçla ilgili en çok konuşulması gereken konu budur. Maçın öncesinde bir gerginlik de yoktu. Yöneticilerin de bu futbol gerginliğinde payı var. Futbolun tüm paydaşlarının -özellikle yorumcuların- ortamı sakinleştirecek açıklamalar yapmasından yanayım. Sadece yöneticilerin çözebileceği bir konu değil."

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"ÖZHAN CANAYDIN TARİHİNE GEÇMİŞ BİR CENTİLMENLİĞE SAHİPTİ"

"Özhan Canaydın Başkan, Türk futbol tarihine geçmiş bir centilmenliğe sahipti. Bunlar karşılık buldukça yayılır. 6-0'lık yenilgi sonrası Özhan Canaydın'ın yaptığı tek taraflıydı. Karşı taraftan devamı gelmedi. Bir Özhan Canaydın daha çıkmadı karşı taraftan."

"RAFA SİLVA ÖNERİSİNİ REDDETMİŞTİK"

Bizim Rafa Silva'yla ilgili bir planımız olmadı. Bizim o pozisyonda bizde olduğu için çok mutlu olduğumuz Dries Mertens var. Rafa Silva bize önerildi mi? Evet. Ama biz o öneriyi de reddetmiştik.