Galatasaray'da Osimhen ve Davinson Sanchez gelişmesi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Malmö mücadelesinde sakatlanan Davinson Sanchez, antrenmanda takımla çalıştı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.