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Galatasaray'da Osimhen ve Davinson Sanchez gelişmesi

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Galatasarayda Osimhen ve Davinson Sanchez gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 18:54

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen ve Davinson Sanchez gelişmesi yaşandı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Malmö mücadelesinde sakatlanan Davinson Sanchez, antrenmanda takımla çalıştı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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