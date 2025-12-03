Galatasaray'da Osimhen ve Afrika Kupası endişesi başladı! İşte kaçıracağı maçlar ve Süper Kupa tehlikesi

Haberin Devamı

Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası’nın geniş kadrosunu duyurdu. Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen de listede var. Son iki Nijerya macerasından da sakat dönen 26 yaşındaki futbolcunun durumu, SarıKırmızılı camiada yine endişe yaratıyor.

MONACO MAÇINDA SAHADA

FIFA, Afrika Uluslar Kupası’nda yer alacak olan futbolcuların, en geç 15 Aralık tarihine kadar kulüplerinde kalabileceklerini açıkladı. En azından bu haber, Osimhen’in 9 Aralık’taki Monaco ve 13 Aralık’taki Antalyaspor deplasmanlarında oynayabileği anlamına geliyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Ligi için 12 Aralık’ta toplanacak. Şu anki tabloya göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli olarak Milli Takım kampına katılacak ve ilk yarının son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçını kaçıracak.

SÜPER KUPA'YI KAÇIRABİLİR

Bu süreçte Galatasaray’ın Süper Kupa macerası da başlayacak (5 Ocak, Trabzonspor) ve Osimhen burada da forma giyemeyecek.

Afrika Kupası’nda üçüncülük maçı 17 Ocak’ta, final maçı 18 Ocak’ta oynanacak. Süper Lig’in ikinci yarısı ise 15 Ocak’ta başlıyor.