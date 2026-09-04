Galatasaray'da Osimhen telaşı: Kusursuz seriyi Başakşehir'de sürdürdü, sakatlanıp çıktı!

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'in konuğu oldu.

PERDEYİ AÇTI

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Karşılaşmanın tek golünü ise 17. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Maçın 16. dakikasında Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira yaptığı baskıyla topu Osimhen'e kazandırdı. Osimhen'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta üst direğe çarpan top çizgiden sekip oyun alanına geri döndü.

Hakem Kadir sağlam ilk anda oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

16 MAÇLIK MUAZZAM SERİ

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 16 müsabakanın 14'ünü boş geçmedi.

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Osimhen, geçen sezonun 15. haftasındaki Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte ligde 16. kez forma giydi.

Söz konusu süreçte sadece 2 maçta gol atamayan Osimhen, diğer 14 karşılaşmada 18 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen, gol atamadığı 2 maçta ise asitleriyle skor katkısı verdi.

Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 7 asist üretti.

GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. YABANCISI

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da forma giydiği 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Osimhen, 65 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin hem şampiyonluklarında hem de Avrupa'daki başarısında büyük katkısı bulunan Osimhen, bu sezona da iyi başladı.

Nijeryalı yıldız, çıktığı 4 Süper Lig maçında 6 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 65'e çıkardı.

Galatasaray tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını geçen sezon sonunda takımdan ayrılan Mauro Icardi (77) elinde bulunduruyor. İkinci sırada ise kulüp efsanesi Gheorghe Hagi (72) yer alıyor.

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OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen sakatlandığından dolayı oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 23. dakikasında orta sahada Operi ile girdiği ikili mücadele sonrasında kasığından sakatlanan Osimhen yaklaşık 10 dakika kendini denedi. Daha sonra 31. dakikada bir pozisyonun ardından 27 yaşındaki futbolcu teknik heyete devam edemeyeceğini işaret etti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında da Victor Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

OSIMHEN'DEN YANIT

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre oyundan çıkmasının hemen ardından kendisini yöneltilen "sakatlığın ciddi mi?" sorusuna Osimhen, "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Sağlık heyeti ise kontrollerden sonra net bir şey söyleyebileceklerini ifade etti.

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