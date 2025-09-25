Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Sahalara döneceği maç belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig'de 6'da 6 yapan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Frankfurt'a farklı mağlup olan Galatasaray'da tüm dikkatler Victor Osimhen'deydi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan yıldız oyuncudan Alanyaspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Nijeryalı yıldız Alanyaspor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Osimhen Çarşamba günü de antrenmanın bir bölümünde yer almıştı.

Cuma günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Osimhen'in ilk 11'de yer almasa bile oyuna sonradan girip süre alması bekleniyor.

Haberin Devamı

LIVERPOOL'A KARŞI SAHADA

Osimhen'in asıl hedefi ise Liverpool maçı... Alanyaspor maçında süre almasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Liverpool maçına ilk 11'de çıkmak için can atıyor.

Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.