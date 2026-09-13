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Galatasaray'da Osimhen kararı verildi! Nijeryalı golcünün sahalara dönüş tarihi netleşti

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Victor Osimhen
Galatasarayda Osimhen kararı verildi Nijeryalı golcünün sahalara dönüş tarihi netleşti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:35

Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olduğu maçta yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in sağlık durumu büyük bir merak konusuydu.

Devler Ligi'nde Sporting'e karşı forma giymeyen ve sarı-kırmızılı taraftarların sahalara ne zaman döneceğini endişeyle beklediği Nijeryalı golcü için sağlık heyeti ve teknik ekibin planı belli oldu.

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TRABZONSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Tedavisi hızla devam eden yıldız golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik heyet, zorlu Karadeniz deplasmanında oyuncuyu kesinlikle riske etmeyi düşünmüyor.

Nijeryalı futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi ve sakatlığının nüksetmemesi için büyük ihtimalle milli aranın bitmesi beklenecek.

Galatasarayda Osimhen kararı verildi Nijeryalı golcünün sahalara dönüş tarihi netleşti

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MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK

Milli takım yetkilileriyle de görüşen Galatasaray cephesi, oyuncunun milli ara sürecinde Nijerya'ya gönderilmemesi kararını aldı.

BARCELONA MAÇIYLA DÖNECEK

Tedavisine İstanbul'da devam edilecek olan Osimhen, sahalara Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçla dönecek. Yıldız futbolcu, milli ara dönüşünde oynanacak kritik Barcelona mücadelesinde formasına ve taraftarına kavuşacak.

Galatasarayda Osimhen kararı verildi Nijeryalı golcünün sahalara dönüş tarihi netleşti

LEMINA'DA DA AYNI TARİFE

Öte yandan takımın bir diğer önemli ismi Mario Lemina için de benzer bir yol haritası çizildi. Başarılı oyuncunun da tıpkı Osimhen gibi hiçbir şekilde riske edilmemesi ve ancak yüzde 100 hazır hale geldikten sonra sahaya sürülmesi planlanıyor.

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#Süper Lig#Galatasaray#Victor Osimhen

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