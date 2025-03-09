Galatasaray'da Osimhen durdurulamıyor! Süper Lig'in zirvesinde

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Alanyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi.

Sarı - kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve aradaki puan farkını 7'ye yükseltti.

4 MAÇ ARADAN SONRA GALİP GELDİ

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçıyla bu sezon 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u yendikten sonra ligde Fenerbahçe ile 0-0 ve Kasımpaşa ile 3-3, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile 0-0, UEFA Avrupa Ligi’nde de AZ Alkmaar ile 2-2’lik berabere kalmıştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 27 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, böylece bunu Alanya karşısında da sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun son haftasıyla birlikte Cimbom, çıktığı 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Galatasaray, ligde son olarak geçen sezon evinde Fenerbahçe'ye 1-0’lık skorla kaybetmişti.

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DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda yakaladığı iyi formuna devam etti. Süper Lig’de dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybeden Aslan, bu maçın ardından deplasmanda bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak toplam 25 mücadelede mağlup olmadı. Cimbom, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı. Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda Hatayspor ve Kasımpaşa'ya berabere kalarak puan kaybetti.

AHMED KUTUCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maça yedek başlayan ve oyuna Osimhen'in yerine dahil olan Ahmed Kutucu, müsabakanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

GÜNAY GÜVENÇ KIZARDI

Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü.

GOL SAYISINI 17'YE ÇIKARTTI

Mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Victor Osimhen ise Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 17 yaptı. Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında arka direkte iyi yükselerek topu ağlara gönderen Osimhen, 18 golle krallık yarışında zirvede olan Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’i takibini sürdürdü.

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GALATASARAY'DA SON 7 GOLÜN 5'İNE ADINI YAZDIRDI

Sezon başından beri Galatasaray'a kazandırdığı puanlarla dikkat çeken Nijeryalı golcü, dikkat çeken istatistiğe imza attı. Tüm kulvarlarda toplam 23 golü bulunan Osimhen, sarı - kırmızılıların Süper Lig'de attığı son 7 golün 5'ine adını yazdırmayı başardı.

2022/23 SEZONUNDAN SONRA İLK DEFA

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu olan Victor Osimhen, Napoli ile geçirdiği 2022/23 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda dış sahada çift haneli sayıya ulaştı.