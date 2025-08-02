Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı!

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Galatasaray, Victor Osimhen’i kadrosuna katarak Türk futbol tarihine geçen bir transfere imza attı. 75 milyon Euro ile Türkiye’de bonservisine en çok para ödenen oyuncu olan Osimhen 15+6 milyon Euro’luk maaşı ile de Süper Lig’in zirvesine çıkarken dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasında da yerini buldu. Sarı kırmızılılar da geçen sezon olduğu gibi bu yıl da takıma büyük katkı vermesi beklenen 26 yaşındaki yıldıza yapılan yatırımın karşılığını almak için hemen kolları sıvadı.

DİJİTAL İÇERİKLERE ÖZEL ERİŞİM DE VAR

Yönetim ilk olarak ‘Solo İl Gala Osimhen Box’ diye golcü oyuncu için özel bir kutu tasarladı. ‘Solo il Gala” İtalyanca kısaltılmış ve mecazi biçimiyle ‘sadece Galatasaray’ anlamına geliyor. Galatasaray ruhunu ve Victor Osimhen tutkusunu birleştirmeyi hedefleyen bu kutuda özel seri numaralı ve özel tasarım bir Osimhen forması, oyuncuyla özdeşleşen maskenin 5 yıldızlı bir versiyonu ve ‘SOLO IL GALA’ yazılı bir atkı bulunuyor. Ayrıca forma etiketinde yer alan QR kod, da kutuyu alan kişiye özel dijital içeriklere, sürpriz mesajlara ve Osimhen’le Galatasaray’ın bu özel anını ölümsüzleştiren platformlara erişim sağlıyor.

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ÖN SATIŞ İÇİN SİPARİŞLER ALINIYOR

Sarı-kırmızılılar fiyatı 9 bin 999 TL olan özel Osimhen kutuları için kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store’da ön satış için sipariş alımını başlattı. Cimbom bu ‘Solo İl Gala’yı resmi ürün tedarikçisi olan PUMA’dan bağımsız olarak piyasa sürecek. Bu 9 bin 999 TL’ye satılan kutulardan 9 bin TL’nin kulübün kasasına girmesi demek. Kaba bir hesapla Galatasaray bu kutulardan 78 bin 250 adet satarsa 15 milyon Euro’luk net maaşını, 109 bin 500 adet satarsa 21 milyon Euro’luk tüm maaşını, 391 bin adet satarsa da 75 milyon Euro’luk bonservisini karşılamış olacak.