Galatasaray'da Osimhen bereketi! Nijeryalı golcü parasını çıkarıyor!

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Victor Osimhen para basmaya devam ediyor.

Osimhen ve Sane'ye geçtiğimiz günlerde imza töreni düzenleyen Galatasaray; Lazio maçından bilet satışı, yayın geliri ve lisanslı ürün satışından 3.5 milyon euroyu aşan bir gelir elde etmişti.

Bonservisi 75 milyon Euro, yıllık ücreti 20 milyon Euro’yu bulan 26 yaşındaki santrfora gösterilen büyük ilgiyi kazanca çevirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, kendi imkanlarıyla Victor Osimhen'e özel biri kutu serisi de çıkarmıştı.

'SOLO IL GALA' KUTULARINDAN DA 4.2 MİLYON EURO GELDİ!

‘Solo Il Gala’ (Sadece Galatasaray) markasıyla ön satışa sunulan bu kutuların tanesi 9.999 TL değerinde ve GS Store üzerinden daha birkaç günde 20 bin adet sipariş verildiği belirlendi. Bu da yaklaşık 200 milyon Lira, yani 4.2 milyon Euro civarında bir gelir anlamına geliyor. Üstelik bu kazancın tamamı kulübün kasasına girecek.

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GS Store, Osimhen kutusunun içeriğini şöyle tanıtmıştı:

Forma, maske, atkı

- Bu özel kutu, Galatasaray ruhunu ve Victor Osimhen tutkusunu taşıyan üç eşsiz parçayı ve sürpriz ayrıcalıkları seninle buluşturuyor:

- Özel Tasarım Forma – Sana özel seri numaralı ve benzersiz tasarımıyla, sadece bu kutuda!

- Osimhen Maskesi – Elastomer materyal, ayarlanabilir bant ve ön yüzünde 5 yıldız baskılı!

- Şal-Atkı – SOLO IL GALA coşkusunu taşıyan detaylarla, hem görünüm hem aidiyet simgesi olarak!

- Forma etiketinde yer alan QR kod, sana özel dijital içeriklere, sürpriz mesajlara ve Osimhen’le Galatasaray’ın bu özel anını ölümsüzleştiren platformlara erişim sağlıyor.