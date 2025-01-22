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Galatasaray'da Osimhen bazı pozisyonlarda anlaşamadıklarını söyledi: Kime pas vereyim diye bakıyorum

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#UEFA Avrupa Ligi
Galatasarayda Osimhen bazı pozisyonlarda anlaşamadıklarını söyledi: Kime pas vereyim diye bakıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:00

Dinamo Kiev karşısında Galatasaray’ın 3. golünü atan Victor Osimhen, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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“Hayal kırıklığı! Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. İki maç üst üste berabere kaldık. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız” diyen Nijeryalı futbolcu, yeterince verimli olup olamadığı üzerine şunları söyledi:

“Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Üç golden daha fazlasını atabilirdik.”

19. MAÇINDA 15. GOLÜNÜ ATTI

Bu arada Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla çıktığı 19. resmi maçta 15 gole ulaştı. Süper Lig’deki 14 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, Avrupa Ligi’nde ise 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#UEFA Avrupa Ligi

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