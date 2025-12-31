×
Galatasaray'da orta sahaya son aday Hollanda'dan!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Quinten Timber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 13:05

Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Feyenoord'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldız oyuncu Quinten Timber'ı gündemine aldı.

Orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray; Ugarte, Onyedika, Ruben Neves, Andre ve Ederson gibi dikkat çeken isimlerin ardından transfer gündemine yeni bir ismi daha ekledi.

HT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi Feyenoord’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber ile yakından ilgileniyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Timber’in kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak baktığı, bu nedenle Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi kulüplerin de devreye girdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Hollandalı orta saha oyuncusunun ismi transferde kısa süre önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.

FEYENOORD'UN PLANI NET

Feyenoord cephesi, orta sahanın üç bölgesinde de görev yapabilen Timber ile kontrat uzatmak istiyor. Ancak anlaşma sağlanamazsa, Hollanda ekibinin sezon sonunda bedelsiz ayrılık riskini azaltmak adına ocak ayında gelecek teklifleri masaya yatırabileceği belirtiliyor.

22 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Ajax altyapısında yetişen Timber, 2021’de bedelsiz olarak Utrecht’e transfer olmuş, 2022’de ise 7,5 milyon euro bedelle Feyenoord’un yolunu tutmuştu.

Milli formayı 8 kez giyen genç oyuncu, bu sezon oynadığı 22 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

