Galatasaray'da orta sahaya 3 aday! Transfer harekatı başladı

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrilmiş durumda.

Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-Kırmızılılar orta sahayı güçlendirmek için üç yıldızı gözüne kestirdi.

ANTHONY DENNIS LİSTEDE!

Ara transferde kadrosunu 6 numara takviyesiyle güçlendirecek olan Sarı-kırmızılılar genç bir ismi gündemine aldı: Anthony Dennis... Göztepe’nin genç yaşta U19 takımına transfer ettiği, bu sezonki performansıyla Süper Lig’e damgasını vuran Nijeryalı futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un favorileri arasına girdi.

Defansif orta saha olarak oynamasına rağmen 16 lig maçında 3 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl içinde çok daha iyi bir seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Yabancılardaki U23 kontenjanında yer alması da bir başka cazibe konusu. Sar-kırmızılılar, Dennis’i yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendiriyor.

GÖZTEPE 8 MİLYON EURO İSTİYOR!

Şu ana kadar Göztepe’ye resmi bir teklif yapılmış değil, ancak menajerler vasıtasıyla gerçekleşen görüşmelerde İzmir kulübünün kapıyı 8 milyon eurodan açtığı belirtiliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Okan Buruk’la yapacağı transfer zirvesi bu süreçte belirleyici rol oynayacak. Sarı-kırmızılılar transferde nokta atışı yapıp garantiye gitmekle, genç bir isme yatırım yapma konusunda bir karar aşamasında.

NEVES, AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray cephesinde orta saha adayları arasında 'en garanti transfer' gözüyle bakılan isim Ruben Neves. 28 yaşındaki oyuncu her ne kadar Avrupa futbolundan erken ayrılsa da Suudi Arabistan’da formundan ve yeteneğinden hiçbir şey kaybetmedi. Ocak 2023’te Wolves’tan Al-Hilal’e 55 milyon euroya transfer olan Neves, bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde çıktığı 9 maçta 4 gol atmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Neves, Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı’ndaki yerini garantilemek için Avrupa futboluna dönmenin hesapları içinde.

Ancak bunun için Neves de Galatasaray da sezonun bitmesini beklemek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Neves’in yeşil ışık yakması halinde Al-Hilal’e resmi teklif sunmayı planlıyor. Galatasaray Yönetimi’nin en yüksek bütçe ayırdığı oyuncunun da Ruben Neves olduğu öğrenildi.

MAAŞI ÇOK YÜKSEK

Kontratı bitmek üzere olduğu için Suudi kulübü bonservis konusunda Aslan’ı çok fazla zorlayacak gibi görünmüyor. Ancak tecrübeli oyuncunun maaşı çok yüksek (yıllık 18.2 milyon euro) ve Galatasaray cephesi her ne kadar kesenin ağzını açmış olsa da ilk teklifi makul bir seviyede tutmak istiyor.

UGARTE DE RADARDA

Bir yandan fırsat transferi de kovalayan Galatasaray’ın bir diğer rotası İngiltere olacak gibi görünüyor. Büyük umutlarla gittiği Manchester United’da aradığını bulamayan ve bir türlü beklentileri karşılayamayan Manuel Ugarte gözden çıkarılırken, Aslan’ın transfer radarına takıldı.

24 yaşındaki ön liberoyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlayan Sarı-kırmızılılar düğmeye basmış durumda. Vatandaşı Torreira ve Muslera aracılığıyla Ugarte’yi ikna etmeyi düşünen Galatasaray Yönetimi, oyuncunun yeşil ışık yakması halinde United’a da resmi teklifini sunacak.

ÜÇ YILDA 145 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Ugarte hakkında en çarpıcı detaylardan biri, sadece 3 yıl içerisinde kendisi için 4 farklı kulübün toplam 145 milyon euro bonservis bedeli ödemiş olması. 2021’in başında Fenix’ten Famalicao’ya 9.1 milyon euroya imza atan Ugarte, yarım sezon sonunda 24.5 milyon euroya Sporting’e transfer oldu. 2 sezon Sporting’de kalan Uruguaylı futbolcu, 2023 yazında 60 milyon euroya PSG’ye, 2024 yazında 50 milyon euroya Manchester United’a transfer oldu ve kısa sürede inanılmaz bir döngüye imza attı. Ugarte şu ana kadar 33 kez de Uruguay Milli Takımı formasını giydi.