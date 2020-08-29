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GeriFutbol Galatasaray'da orta saha transferi için yeni aday Stefan Johansen
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Haber Giriş: 29.08.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da orta saha transferi için yeni aday Stefan Johansen

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Galatasaray'da orta saha transferi için yeni aday Stefan Johansen
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Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen Norveçli futbolcuyu gündemine aldı.

Galatasaray, Martin Linnes ve Omar Elabdelloui'den sonra üçüncü Norveçli futbolcu için çalışmalara başladı. Cimbom, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Johansen'in için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli gözden çıkarıldı. Geçen sezon Fulham formasıyla 36 karşılaşmaya çıkan Johansen 5 asist yaparken 4 de sarı kart gördü. Orta sahanın merkezinde, ön liberoda, forvet arkasında ve 3'lü dizilişin hem sağında hem solunda oynayabilen Norveçli futbolcu tam bir görev adamı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Johansen'in istikrarlı futbolu teknik heyetin dikkatini çekti. Milli takımda 53 maça çıkan Johansen'in 6 gol atıp, 7 asist yapması ve uluslararası tecrübesiyle de beğeni topladı.

Galatasarayda orta saha transferi için yeni aday Stefan Johansen

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