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GeriFutbol Galatasaray'da Onyekuru'dan maç sonu itiraf! 'Hazır değilim ama...'
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Onyekuru'dan maç sonu itiraf! 'Hazır değilim ama...'

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Galatasaray'da Onyekuru'dan maç sonu itiraf! 'Hazır değilim ama...'
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Gaziantep FK-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Gaziantep FK-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Gaziantep FK-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Gaziantep FK-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gollerin sahibi Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Henry Onyekuru'nun sözleri;

Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur.

Galatasarayda Henry Onyekuru, üçüncü dönemine hızlı başladı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, üçüncü dönemine hızlı başladı!

Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu

YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİM AMA...

Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım."

Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum.

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