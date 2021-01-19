Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi?

Galatasaray'da Onyekuru'nun transferindeki belirsizlik sürüyor... Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta başında ailesini İstanbul'a getirmiş, kendisi de transferdeki pürüzlerin giderilmesi için Monaco'ya geçmişti.

Onyekuru'nun eşi sosyal medya hesabından çocuklarının İstanbul'da okula başladığını duyurdu. Ancak Galatasaray ile Monaco anlaşamadığı için Nijeryalı yıldız henüz İstanbul'a gelemedi.

Alınan bilgilere göre iki kulüp zorunlu opsiyon konusunda henüz orta yolu bulamadı. Ayrıca bir sonraki satıştan payla ilgili pürüzler de var. Onyekuru hem ailesine hem de Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak için bir an önce transferin noktalanmasını bekliyor.

KÖRFEZ'İ İSTEMEDİ, 'GALATASARAY' DEDİ

Onyekuru kendisini ısrarla isteyen iki Körfez kulübüne bir kez daha olumsuz yanıt verdi. Nijeryalı yıldızın Monaco'nun yöneticileri ile görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği belirlendi. (Takvim)

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