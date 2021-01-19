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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi?

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru transferinde belirsizlik sürüyor. Nijeryalı yıldızın eşi sosyal medya hesabından çocuklarının İstanbul'da okula başladığını duyurdu. Ancak Galatasaray ile Monaco anlaşamadığı için Onyekuru henüz İstanbul'a gelemedi.

Galatasaray'da Onyekuru'nun transferindeki belirsizlik sürüyor... Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta başında ailesini İstanbul'a getirmiş, kendisi de transferdeki pürüzlerin giderilmesi için Monaco'ya geçmişti.

Monacodan Onyekuru açıklaması
Monaco'dan Onyekuru açıklaması

Onyekuru'nun eşi sosyal medya hesabından çocuklarının İstanbul'da okula başladığını duyurdu. Ancak Galatasaray ile Monaco anlaşamadığı için Nijeryalı yıldız henüz İstanbul'a gelemedi.

Galatasarayda Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi

Alınan bilgilere göre iki kulüp zorunlu opsiyon konusunda henüz orta yolu bulamadı. Ayrıca bir sonraki satıştan payla ilgili pürüzler de var. Onyekuru hem ailesine hem de Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak için bir an önce transferin noktalanmasını bekliyor.

KÖRFEZ'İ İSTEMEDİ, 'GALATASARAY' DEDİ
Onyekuru kendisini ısrarla isteyen iki Körfez kulübüne bir kez daha olumsuz yanıt verdi. Nijeryalı yıldızın Monaco'nun yöneticileri ile görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği belirlendi. (Takvim)

Galatasarayda Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi

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