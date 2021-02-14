Galatasaray'da Onyekuru için B planı devrede

UEFA ile 2018 yılında yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği ‘sattığı kadar transfer harcaması yapabilen’ G.Saray, hareket alanını kısıtlayan bu kural nedeniyle çareyi kiralama yönteminde bulmuştu. Kulüpleri ile sözleşmeleri süren futbolcuları genelde satın alma opsiyonlu olarak kiralayan sarı kırmızılılar, son ara transfer döneminde 3. kez kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’yu da bu yolla transfer etti. Bu futbolcu için 650 bin Euro kira bedeli ödeyecek olan Galatasaray, haziranda 4 milyon 350 bin Euro vermesi halinde bonservisi satın alma hakkına sahip.

FFP kısıtlamaları bu yaz da geçerli

FPP anlaşmasına bugüne dek harfiyen uyan sarı kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde UEFA ile temasa geçerek, kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Ancak görüşmeler sürdüğü için, ‘satmadan oyuncu alamazsın’ kuralının 2021 yaz transfer döneminde de geçerli olacağı bildirildi. Bu da Onyekuru’nun bonservisini almayı planlayan Galatasaray’ın ‘B’ planını devreye sokup futbolcu satmasını zorunlu hale getirdi. Sarı kırmızılı yönetim, Mbaye Diagne veya Christian Luyindama’yı 6 milyon Euro civarında rakamlara satarak, Onyekuru’yu almaya çalışacak.

Süper Lig kapsama alanı dışında

Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı anlaşma Süper Lig’i kapsamıyor; sarı kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki kadroları baz alınıyor. FFP kriterleri Galatasaray’ın Avrupa kupalarında son oynadığı Glasgow Rangers maçı dikkate alınarak uygulanacak. Rangers karşılaşmasında UEFA’ya bildirilen kadrodan ayrılan ve transfer edilen oyuncuların bonservis, kiralama gelirleri hesaplanarak sarı kırmızılı kulübün mali durumu ortaya çıkacak.